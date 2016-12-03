22:35 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Virtus.pro заняла первое место группы B на Boston Major

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Российский коллектив Virtus.pro победил со счетом 2:0 китайскую Newbee в матче за первое место группы B на турнире The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. В первом матче группового этапа "медведи" переиграли канадскую NP с аналогичным счетом 2:0. Newebee поборется за второе место квартета B с победителем матча NP и WG Unity.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Красавы. Забил сегодня на классики и даже на Ростовы с Зенитами, но их видел и это очень круто. Особенно проигранная почти последняя катка.) З.Ы. Бекиич, пора в киберспорт.

22:55

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