Virtus.pro заняла первое место группы B на Boston Major

Российский коллектив Virtus.pro победил со счетом 2:0 китайскую Newbee в матче за первое место группы B на турнире The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. В первом матче группового этапа "медведи" переиграли канадскую NP с аналогичным счетом 2:0. Newebee поборется за второе место квартета B с победителем матча NP и WG Unity.
П_о_в_а_р
Красавы. Забил сегодня на классики и даже на Ростовы с Зенитами, но их видел и это очень круто. Особенно проигранная почти последняя катка.) З.Ы. Бекиич, пора в киберспорт.
22:55