Virtus.pro заняла первое место группы B на Boston Major

Российский коллектив Virtus.pro победил со счетом 2:0 китайскую Newbee в матче за первое место группы B на турнире The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. В первом матче группового этапа "медведи" переиграли канадскую NP с аналогичным счетом 2:0. Newebee поборется за второе место квартета B с победителем матча NP и WG Unity.