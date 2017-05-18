Virtus.pro взяла реванш у Team Empire в гранд-финале MR. Cat

Российская Virtus.pro оказалась сильнее соотечественников Team Empire в гранд-финале онлайн-турнира Mr. Cat Europe Invitational, призовой фонд которого составил 50 тысяч долларов. Счет встречи – 2:1. Команды уже встречались в верхней сетке соревнования. Тогда победу со счетом 2:0 одержала "Империя".

Всего в чемпионате приняли участие 10 команд. VP и Team Secret из Европейского Союза были приглашены организаторами сразу в стадию полуфинала.

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Mr. Cat Europe Invitational

Гранд-финал

Virtus.pro (Россия) – Team Empire (Россия) – 2:1

Virtus.pro: Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).

Team Empire: Ростислав "fn" Лозовой, Андрей "Ghostik" Кадык (оба – Украина), Ринат "KingR" Абдулин, Ярослав "Miposhka" Найденов, Владимир "Chappie" Кузьменко (все – Россия).