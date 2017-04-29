Virtus.pro вышла в полуфинал The Kiev Major

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro оказался сильнее VG.J в 1/4 финала The Kiev Major. Счет встречи – 2:1. В полуфинале VP встретится с другой командой из Китая – Invictus Gaming. Последняя переиграла европейскую Team Liquid в первом четвертьфинале чемпионата с аналогичным счетом. На турнире используется формат single elimination, при котором участник вылетает после первого поражения в плей-офф.

Попадание в восьмерку сильнейших гарантирует денежный приз 125 тысяч долларов. Все встречи стадии игр на выбывание пройдут на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/4 финала

Virtus.pro (Россия) – VG.J (Китай) – 2:1