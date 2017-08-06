Virtus.pro вышла в плей-офф The International 2017 с третьего места в группе

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 сыграл вничью с китайской Invictus Gaming в заключительном матче группового этапа The International 2017. "Медведи" набрали 10 очков и финишировали на третьей строчке в турнирной таблице группы B. Команда из Китая имеет в своем активе столько же очков, однако оказалась на четвертом месте по дополнительным показателям. И Virtus.pro, и Invictus Gaming продолжат выступление на турнире в верхней сетке плей-офф.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. На LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выходят в плей-офф. Четверка сильнейших начнет выступление в верхней сетке. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Групповой этап

8-й тур

Группа В

Virtus.pro – Invictus Gaming – 1:1

Virtus.pro: No[o]ne – Владимир Миненко (Украина), Solo – Алексей Березин, RAMZES666 – Роман Кушнарёв (оба– Россия), Lil – Илья Ильюк (Украина), 9pasha – Павел Хвастунов (Россия)

Invictus Gaming: Xxs – Лин Дзин, BoBoKa – Е Чжибяо, BurNIng – Сюй Чжилэй, Q – Фу Бинь, Op – Оу Пэн (все – Китай)