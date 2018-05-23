Virtus.pro вышла в плей-офф британского "мэйджора"

Состав российской Virtus.pro по Dota 2 одержал две победы на старте ESL One Birmingham 2018, переиграв Team Spirit (1:0) и Fnatic (2:0). Этот результат позволил "медведям" гарантировать себе место в плей-офф турнира. Вторую путевку в стадию на вылет от группы А разыграют Fnatic и Team Spirit. Evil Geniuses покинула турнир, потерпев два поражения.

Призовой фонд ESL One Birmingham 2018 составит миллион долларов. Кроме того, на нем будут разыграны 1500 очков DPC.

Бирмингем (Великобритания)

ESL One Birmingham 2018

Групповой этап

Группа А

Virtus.pro – Fnatic – 2:0