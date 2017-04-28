Virtus.pro вышла в 1/4 финала The Kiev Major

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл китайскую IG.V в 1/8 финала The Kiev Major, который проходит в эти дни в Киеве. Счет встречи – 2:0. На чемпионате используется формат single elimination, при котором команда вылетает после первого поражения в плей-офф. В следующем раунде VP предстоит встретится с VG.J, также представляющей Китай.
Все встречи стадии игр на выбывание пройдут на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.
Киев (Украина)
The Kiev Major 2017
Плей-офф
1/8 финала
Virtus.pro (Россия) – Invictus Gaming.Vitality (Китай) – 2:0
Aha
должны хотя бы в полуфинал выходить, а то и в финал
00:36
П_о_в_а_р
Красиво, легко, на классе (с)
00:30