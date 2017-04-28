Virtus.pro вышла в 1/4 финала The Kiev Major

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл китайскую IG.V в 1/8 финала The Kiev Major, который проходит в эти дни в Киеве. Счет встречи – 2:0. На чемпионате используется формат single elimination, при котором команда вылетает после первого поражения в плей-офф. В следующем раунде VP предстоит встретится с VG.J, также представляющей Китай.

Все встречи стадии игр на выбывание пройдут на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/8 финала

Virtus.pro (Россия) – Invictus Gaming.Vitality (Китай) – 2:0