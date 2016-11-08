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Virtus.pro вышла на первое место DreamLeague

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Российский коллектив Virtus.pro после победы над греческой Ad Finem со счетом 2:0 стал лидером группового этапа на турнире ASUS ROG DreamLeague. На данный момент "медведи" имеют 4 победы при 2 ничьих и одном поражении. Стоит отметить, что за победу в каждой карте команда получает по одной тысячи долларов. VP уже гарантировала себе выход на LAN-финал турнира, куда попадут четыре сильнейших команды по итогам группового этапа. Заключительная стадия соревнований с призовым фондом 175 тысяч долларов пройдет в рамках фестиваля DreamHack Winter. Напомним, что вчера Virtus.pro выбила Ad Finem из квалификаций к другому LAN-турниру ESL One Genting.

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