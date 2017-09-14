Virtus.pro выпустила ролик о составе по Dota 2 в стиле "Друзей"

На официальном канале Virtus.pro в социальной сети "Вконтакте" опубликовано видео о составе по Dota 2, приуроченное к старту нового сезона. Промо-ролик снят в Москве, кадры с участием киберспортсменов демонстрируются под музыку из популярного сериала "Друзья".

Напомним, контракты организации с Владимиром "No[o]ne" Миненко, Алексеем "Solo" Березиным, Ильей "Lil" Ильюком, Романом "RAMZES666" Кушнаревым и Павлом "9pasha" Хвастуновым рассчитаны до 2018 года. "Медведи" начнут сезон с онлайн-квалификации на "майнор" от PGL, которая стартует 18 сентября.