Virtus.pro встретится с сербской EPG в первом туре Dota Pit в Сплите

Российский коллектив Virtus.pro встретится в первом туре пятого сезона Dota Pit League с сербской Elements Pro Gaming, получившей прямое приглашение от организаторов. Соревнования стартуют сразу со стадии плей-офф с сеткой победителей и проигравших. В верхней сетке все матчи пройдут в формате best-of-3, а в нижней в формате best-of-1. Всего в чемпионате с призовым фондом 125 тысяч долларов примут участие 8 команд. Virtus.pro заработала путевку на финальный этап турнира в квалификациях СНГ-региона.

Два китайских коллектива Newbee и Wings вынуждены пропустить хорватский Dota Pit из-за визовых проблем. Их заменили китайская IG и EPG. LAN-финал пройдет с 20 по 22 января в городе Сплит.