Virtus.pro встретится с американской EG в матче за выход в полуфинал EPICENTER

Американский коллектив Evil Geniuses переиграл филиппинскую Clutch Gamers в третьем туре группового этапа EPICENTER: Moscow, который проходит в эти дни в Москве. Счет встречи – 2:0. На данный момент EG делит первую строчку группы В с российской Virtus.pro. Обе команды набрали по 9 очков после трех матчей. В их очном противостоянии определится судьба первого места в группе.

Сильнейшая команда из каждой группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Группвой турнир

Третий раунд

Evil Geniuses (США) – Clutch Gamers (Филиппины) – 2:0

Evil Geniuses – Людвиг "zai" Уолберг (Швеция), Артур "Arteezy" Бабаев (Канада), Андреас "Cr1t-" Нильсен (Дания), Саахил "UNiVeRsE" Арора (США), Саид "SumaiL" Самаил Хассан (Пакистан).

Clutch Gamers – Марвин "Boombacs" Раштон, Рафаэль "Rapy" Сикат Поло, Армель "Armel" Пауль Тэбиос, Кеннет "Flysolo" Колома, Ким "Gabbi" Сантос (все – Филиппины).