Virtus.pro впервые с июня прошлого года уступила другой команде из СНГ

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro не смог переиграть соотечественников Team Empire в полуфинале online-турнира Mr.Cat Invitational, призовой фонд которого составляет 50 тысяч долларов. Счет встречи 1:2. Это первое поражение "Медведей" команде из СНГ-региона с 26 июня прошлого года, когда коллектив уступил FlipSid3 Tactics на отборочных соревнованиях к прошедшему чемпионату мира.

За право выступить финале чемпионата "Империи" предстоит побороться с Team Secret из Европейского Союза. Virtus.pro встретится с российской Prodota в матче нижней сетки на вылет.