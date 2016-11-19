Virtus.pro - в гранд-финале The Summit 6

Российская команда Virtus.pro вышла в гранд-финал The Summit 6. В финале верхней сетки "медведи" оказались сильнее OG – 2:1. Соперником россиян в главном матче турнира станет победитель противостояния OG и победителя нижней сетки турнира. Напомним, что призовой фонд соревнований составляет 100 тысяч долларов. Гранд-финал состоится в ночь с 20 на 21 ноября. В субботу будут сыграны матчи второго раунда нижней сетки, а затем победители встретятся между собой за выход в финал сетки "лузеров". Стоит отметить, что Virtus.pro уже гарантировала себе второе место на соревнованиях и 22,5 тысячи долларов призовых.

The Summit 6

Верхняя сетка

Финал

Virtus.pro (Россия) – OG (Европа) – 2:1

Virtus.pro: RAMZES666, Lil, 9pasha, No[o]ne, Solo.

OG: n0tail, Fly, Ana, JerAx, s4.