Virtus.pro уступила Team Liquid на первой карте, игра длилась 103 минуты

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 уступил Team Liquid на первой карте в матче 4-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017. Встреча продолжалась 103 минуты 33 секунды. Напомним, именно "Ликвид" выбила из турнира другую российскую команду – Team Empire. Поединок проходит до двух побед. Проигравший коллектив завершит выступление на соревновании.

Напомним, стадия игр на выбывание проходит в Сиэтле на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.