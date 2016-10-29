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Virtus.Pro уступила Team Liquid и упала в нижнюю сетку закрытых квалификаций к The Boston Major

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Российский коллектив Virtus.Pro уступил в первом матче плей-офф закрытых квалификаций к The Boston Major. Оппонентом "медведей" была команда Team Liquid. Противостояние завершилось за две карты – 0:2. Таким образом, Virtus.Pro опустилась в нижнюю сетку турнира, где сыграет с проигравшей командой в противостоянии Ad Finem и Team Secret.

Напомним, что две лучшие команды из отборочных соревнований получат путевки на основной турнир, который пройдет с 3 по 10 декабря в Бостоне (США). Призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона долларов.

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