Virtus.pro уступила OG в финале первого "мэйджора" в СНГ

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro уступил OG из Европейского Союза в финале The Kiev Major. Счет встречи – 3:2. Победитель и серебряный призер заработали миллион и 500 тысяч долларов соответственно из общего призового фонда 3 миллиона долларов. Стоит отметить, что VP стала первой командой из СНГ, которой удалось пробиться в финал турнира данной категории.

Для OG эта победа стала третьей подряд на Major-турнирах после триумфа в Бостоне и Маниле в прошлом году. Этап плей-офф The Kiev Major прошел на сцене национального дворца искусств "Украина" с 27 по 30 апреля.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

Финал

OG (Европа) – Virtus.pro (Россия) – 3:2

Virtus.pro: Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).

OG: Анатан "Ana" Фам (Австралия), Таль "Fly" Айзик (Израиль), Джесси "JerAx" Вайникка (Финляндия), Юхан "n0tail" Сундштайн (Дания), Густав "s4" Магнуссон (Швеция).





