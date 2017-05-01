Virtus.pro уступила OG в финале первого "мэйджора" в СНГ

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro уступил OG из Европейского Союза в финале The Kiev Major. Счет встречи – 3:2. Победитель и серебряный призер заработали миллион и 500 тысяч долларов соответственно из общего призового фонда 3 миллиона долларов. Стоит отметить, что VP стала первой командой из СНГ, которой удалось пробиться в финал турнира данной категории.
Для OG эта победа стала третьей подряд на Major-турнирах после триумфа в Бостоне и Маниле в прошлом году. Этап плей-офф The Kiev Major прошел на сцене национального дворца искусств "Украина" с 27 по 30 апреля.
Киев (Украина)
The Kiev Major 2017
Плей-офф
Финал
OG (Европа) – Virtus.pro (Россия) – 3:2
Virtus.pro: Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).
OG: Анатан "Ana" Фам (Австралия), Таль "Fly" Айзик (Израиль), Джесси "JerAx" Вайникка (Финляндия), Юхан "n0tail" Сундштайн (Дания), Густав "s4" Магнуссон (Швеция).
Boss Mode
redgy Состав внизу написан. 3 из Россия 2 из Украины. Это вам не футбол
00:39
redgy
в этой российской организации российский состав?
00:34