Virtus.pro уступила LGD.Forever Young на первой карте менее чем за полчаса

Состав российской Virtus.pro уступил LGD.Forever Young на первой карте полуфинального матча верхней сетки плей-офф The International 2017. Для победы китайской команде потребовалось около 26 минут.

Поединок будет проходить до двух побед, прошедшая в финал команда гарантирует себе попадание в топ-3, а также 2,5 миллиона долларов призовых. В другом полуфинале Newbee взяла верх над Invictus Gaming.

Стадия игр на выбывание проходит на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.