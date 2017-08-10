05:44 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Virtus.pro уступила LGD.Forever Young на первой карте менее чем за полчаса

 
The International 2017.Чемпионат мира по Dota 2. Вся информация

Состав российской Virtus.pro уступил LGD.Forever Young на первой карте полуфинального матча верхней сетки плей-офф The International 2017. Для победы китайской команде потребовалось около 26 минут.

Поединок будет проходить до двух побед, прошедшая в финал команда гарантирует себе попадание в топ-3, а также 2,5 миллиона долларов призовых. В другом полуфинале Newbee взяла верх над Invictus Gaming.

Стадия игр на выбывание проходит на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

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