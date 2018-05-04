Virtus.pro уступила команде "ПСЖ" в первом раунде плей-офф EPICENTER XL

Российская Virtus.pro не смогла переиграть китайскую PSG.LGD в первом раунде плей-офф верхней сетки EPICENTER XL. Встреча закончилась со счетом 1:2. Представляющая футбольный клуб "ПСЖ" пятерка поборется в следующем раунде с Team Liquid за выход в финал "мэйджора". Virtus.pro упала в нижнюю сетку, где встретится с Mineski в матче за выживание.
Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры категории Major. Триумфатор первенства определится на арене "ВТБ Ледовый дворец".
Москва (Россия)
EPICENTER XL
Плей-офф
Верхняя сетка
Полуфинал
Virtus.pro (Россия) – PSG.LGD (Китай) – 1:2
GG WP @PSGeSports.LGD. We will continue our #epicgg run tomorrow pic.twitter.com/Toz9H5jz0w– Virtus.pro (@virtuspro) 4 мая 2018 г.
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