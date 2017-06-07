Virtus.pro уступила американской EG в матче за выход в полуфинал EPICENTER

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro уступил американской Evil Geniuses в матче за первое место группы В на турнире EPICENTER: Moscow, который проходит в эти дни в Москве. Счет встречи – 2:0. До этой встречи обе команды одержали по три победы в трех встречах.

Сильнейшая команда из каждой группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

Четвертый раунд

Virtus.pro (Россия) – Evil Geniuses (США) – 0:2

Virtus.pro – Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).

Evil Geniuses – Людвиг "zai" Уолберг (Швеция), Артур "Arteezy" Бабаев (Канада), Андреас "Cr1t-" Нильсен (Дания), Саахил "UNiVeRsE" Арора (США), Саид "SumaiL" Самаил Хассан (Пакистан).