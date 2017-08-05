Virtus.pro сыграла вничью с Newbee на The International 2017

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 сыграл вничью с Newbee в матче 7-го тура группового этапа The International 2017. На первой карте верх взяла китайская команда, но "медведи" сумели восстановить равновесие, победив на второй. В активе обеих команд теперь по 9 очков после семи игр, они делят второе место в турнирной таблице.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. На LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выйдут в плей-офф. Четверка сильнейших начнет выступление в верхней сетке. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Групповой этап

7-й тур

Группа B

Newbee – Virtus.pro – 1:1

Newbee: Kphoenii – Дэмиэн Чок (Австралия), uuu9 – Сюй Хань, Faith – Цзэн Хунда, Kaka – Ху Лянчжи, Sccc – Сун Чунь (все – Китай)

Virtus.pro: No[o]ne – Владимир Миненко (Украина), Solo – Алексей Березин, RAMZES666 – Роман Кушнарёв (оба– Россия), Lil – Илья Ильюк (Украина), 9pasha – Павел Хвастунов (Россия)