Virtus.Pro сыграет с Team Secret в нижней сетке закрытых квалификаций The Boston Major

Team Secret уступила Ad Finem в полуфинале верхней сетки европейских закрытых квалификаций к The Boston Major. Для победы греческому коллективу потребовалось две карты – 2:0. В финале верхней сетки греки сыграют с Team Liquid за первую путевку на турнир в Бостоне, Team Secret же предстоит матч с Virtus.Pro за выход в финал "лузеров", в котором будет разыгрываться вторая путевка.

The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в США. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов. Всего в основном этапе соревнований примут участие 16 команд, восемь из которых попали на турнир по прямым приглашениям от организаторов, а восемь будут определены по итогам закрытых квалификаций в четырех регионах – Америке, Китае, Европе и Юго-Восточной Азии.