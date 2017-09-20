Virtus.pro сыграет с Team Empire в полуфинале квалификации румынского "майнора"

Сегодня Virtus.pro сыграет с Team Empire, а Natus Vincere встретится с Vega Squadron в полуфинальных матчах СНГ-квалификации к PGL Open Bucharest 2017. LAN-финалы турнира категории "майнор" пройдут с 19 по 22 октября в Румынии.

Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов и 300 квалификационных очков к The International 2018. В турнире примут участие шесть победителей региональных квалификаций, а также приглашенные организаторами напрямую Evil Geniuses и LGD Gaming.