Virtus.pro сыграет с Team Empire в полуфинале квалификации румынского "майнора"

Сегодня Virtus.pro сыграет с Team Empire, а Natus Vincere встретится с Vega Squadron в полуфинальных матчах СНГ-квалификации к PGL Open Bucharest 2017. LAN-финалы турнира категории "майнор" пройдут с 19 по 22 октября в Румынии.
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов и 300 квалификационных очков к The International 2018. В турнире примут участие шесть победителей региональных квалификаций, а также приглашенные организаторами напрямую Evil Geniuses и LGD Gaming.
a good one pic.twitter.com/PceBsikD70– Team Empire (@team_empire) 20 сентября 2017 г.
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