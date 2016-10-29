Virtus.pro сыграет с Liquid в полуфинале отборочных к The Boston Major

В первом полуфинале квалификаций европейского региона к The Boston Major встретятся российская Virtus.pro и Team Liquid, которая выступает под флагом Европейского Союза. Первое место по итогам группового этапа позволило VP выбрать себе соперника по полуфиналу из команд, занявших второе и третье место в таблице. Во другом полуфинальном поединке встретятся Team Secret и греческая Ad Finem. Всего в групповой стадии закрытых квалификаций европейского региона выступило 10 команд, которые разыграют две путевки на The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. LAN-финал турнира пройдет с 3 по 10 декабря в Бостоне, США.