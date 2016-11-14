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Virtus.pro сыграет с EHOME в четвертьфинале The Summit 6

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Стала известна сетка четвертьфиналов шестого сезона The Summit, сообщает официальный сайт соревнований. В четвертьфинале российский коллектив Virtus.pro сыграет с китайцами из основной команды EHOME. В других четвертьфиналах встретятся: Team NP (Канада) – Wings Gaming (Китай), Digital Chaos (США) – OG (Европа) и Team Faceless (Сингапур) – Evil Geniuses (США). Турнир пройдет в формате верхней и нижней сеток. Старт соревнований запланирован на 16 ноября в Лос-Анджелесе. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов, из которых 42,5 тысячи достанутся победителю.

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