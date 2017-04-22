Virtus.pro стартует на The Kiev Major 2017 матчем против Team Faceless

Стали известны пары первого раунда группового турнира The Kiev Major 2017. Российская Virtus.pro начнет выступление на соревновании с матча против Team Faceless. Напомним, этот этап будет проводиться по швейцарской системе, когда в каждом следующем раунде встречаются команды с одинаковым количеством побед и поражений.
Групповой турнир пройдет 24 и 25 апреля. Плей-офф примет Национальный дворец искусств "Украина". Призовой фонд The Kiev Major, который продлится до 30 апреля, составит три миллиона долларов.
1-й раунд группового турнира The Kiev Major 2017:
Team Secret - Team VG.J
Team Random - iG Vitality
Invictus Gaming - mousesports
OG - SG e-sports
Digital Chaos - Newbee
Team Liquid - Thunderbirds
Evil Geniuses - TNC Pro Team
Team Faceless - Virtus.pro