Virtus.pro стартовала на EPICENTER с победы над paiN Gaming

Virtus.pro одержала победу над paiN Gaming в стартовом матче EPICENTER XL со счетом 2:1. "Медведи" захватили лидерство в турнирной таблице группы B. Напомним, на этом этапе встречи будут проходить по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

Призовой фонд соревнования составит один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Отметим, что ранее в России не проходили турниры данной категории.

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

1-й тур

Группа B

Virtus.pro (Россия) – paiN Gaming (Бразилия) – 2:1