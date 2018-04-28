Virtus.pro стартовала на EPICENTER с победы над paiN Gaming

Virtus.pro одержала победу над paiN Gaming в стартовом матче EPICENTER XL со счетом 2:1. "Медведи" захватили лидерство в турнирной таблице группы B. Напомним, на этом этапе встречи будут проходить по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.
Призовой фонд соревнования составит один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Отметим, что ранее в России не проходили турниры данной категории.
Москва (Россия)
EPICENTER XL
Групповой турнир
1-й тур
Группа B
Virtus.pro (Россия) – paiN Gaming (Бразилия) – 2:1
GG WP @paiNGamingBR! #GOGOVP pic.twitter.com/d5KR7GWgbb– Virtus.pro (@virtuspro) 27 апреля 2018 г.
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