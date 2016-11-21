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Virtus.pro стала чемпионом The Summit 6

Virtus.pro стала чемпионом The Summit 6. Фото Virtus.pro
Virtus.pro стала чемпионом The Summit 6. Фото Virtus.pro
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Российский коллектив Virtus.pro одержал уверенную победу над европейской командой OG в гранд-финале The Summit 6 и стал чемпионом турнира. Для победы "медведям" хватило три карты. Во всех трех матчах россияне уверенно контролировали ход поединка и одержали уверенную победу – 3:0.

Помимо звания чемпионов Virtus.pro получила чек на 42,5 тысячи долларов. OG за свое второе место заработала 22,5 тысячи. Следующим крупным турниром для команд по DotA 2 станет The Boston Major, на который единственный представитель СНГ – Virtus.pro поедет в ранге победителя "генеральной репетиции перед главным турниром сезона".

The Summit 6

Гранд-финал

Virtus.pro (РОССИЯ) – OG (Европа) – 3:0

Virtus.pro: RAMZES666, Lil, 9pasha, No[o]ne, Solo.

OG: n0tail, Fly, Ana, JerAx, s4.

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