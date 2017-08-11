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Virtus.pro сравняла счет в матче c Team Liquid

 
The International 2017.Чемпионат мира по Dota 2. Вся информация

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 сравнял счет в матче 4-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017 с Team Liquid – 1:1. Напомним, именно "Ликвид" выбила из турнира другую российскую команду – Team Empire. Поединок проходит до двух побед. Проигравший коллектив завершит выступление на соревновании.

Напомним, стадия игр на выбывание проходит в Сиэтле на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

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