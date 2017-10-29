Virtus.pro спорит с Newbee за выход в финал немецкого "мэйджора"

Стали известны полуфинальные пары ESL One Hamburg 2017. Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro встречается с китайской Newbee. Второй финалист определится в противостоянии Team Secret и Team Liquid. Все матчи, включая решающий поединок, пройдут в воскресенье. Напомним, групповую стадию не смогли преодолеть Evil Geniuses, Fnatic, SG e-sports и Keen Gaming.



Соревнование категории "мэйджор" проходит в немецком Гамбурге. Призовой фонд турнира составляет 1,5 миллиона долларов. Кроме того, на ESL One Hamburg 2017 также разыграют 1,5 тысячи очков Dota Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

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