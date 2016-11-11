Virtus.Pro снялась с DreamLeague Season 6

Российская команда Virtus.Pro отказалась от участия в турнире DreamLeague Season 6, сообщает официальный сайт соревнований. Причиной такого решения со стороны руководства коллектива стала загруженность команды. Место "медведей" на LAN-финале DreamLeague Season 6 заняла команда Alliance, занявшая по итогам группового этапа пятое место. 10 тысяч долларов, которые заработали россияне на групповом этапе соревнований, пополнят общий призовой фонд чемпионата. Ранее от участия в DreamLeague Season 6 отказались Na'Vi и Team NP.