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Virtus.Pro снялась с DreamLeague Season 6

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Российская команда Virtus.Pro отказалась от участия в турнире DreamLeague Season 6, сообщает официальный сайт соревнований. Причиной такого решения со стороны руководства коллектива стала загруженность команды. Место "медведей" на LAN-финале DreamLeague Season 6 заняла команда Alliance, занявшая по итогам группового этапа пятое место. 10 тысяч долларов, которые заработали россияне на групповом этапе соревнований, пополнят общий призовой фонд чемпионата. Ранее от участия в DreamLeague Season 6 отказались Na'Vi и Team NP.

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