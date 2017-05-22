Virtus.pro сдалась на 11-й минуте игры с Empire. КИБЕРСПОРТ - DOTA 2. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:57 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Virtus.pro сдалась на 11-й минуте игры с Empire

Турнирная таблица DreamLeague. Фото Team Liquid
Турнирная таблица DreamLeague. Фото Team Liquid
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Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro разделил очки с Team Empire в рамках группового этапа DreamLeague. Счет встречи – 1:1. Примечательно, что в первой карте противостояния Virtus.pro сдалась на 11-й минуте при средней продолжительности раунда более 40 минут. За победу на каждой карте в рамках лиги команда зарабатывает по тысяче долларов.

По итогам группового этапа Virtus.pro заняла четвертую строчку и не смогла пробиться на LAN-финал седьмого сезона DreamLeague с призовым фондом 175 тысяч долларов. Заключительный этап турнира пройдет 21 и 22 июля в Атланте. СНГ-регион представит российская Vega Squadron.

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