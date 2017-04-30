Virtus.pro проиграла первую карту OG в финале The Kiev Major 2017

Российская Virtus.pro уступила OG в первом матче финала плей-офф The Kiev Major 2017. Поединок проходит до трех побед. Заключительные встречи первого "мэйджора" в СНГ принимает сцена национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона долларов, миллион достанется триумфатору.

Virtus.pro: Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).

OG: Анатан "Ana" Фам (Австралия), Таль "Fly" Айзик (Израиль), Джесси "JerAx" Вайникка (Финляндия), Юхан "n0tail" Сундштайн (Дания), Густав "s4" Магнуссон (Швеция).

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