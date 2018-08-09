Virtus.pro продлила контракты с составом по Dota 2 за неделю до чемпионата мира

Российская организация Virtus.pro сообщила о продлении контрактов с игроками состава по Dota 2. Новые соглашения будут действовать до конца следующего года. Отметим, что контракты были подписаны за неделю до старта чемпионата мира – The International 2018.

The International пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере. В турнире примут участие 18 команд. СНГ на чемпионате мира представят Virtus.pro и FTM.Winstrike. Призовой фонд составляет 23,7 миллиона долларов.

Напомним, прошлый раз Virtus.pro прдлевала контракты с составом по Dota 2 после The International 2017. С тех пор коллектив покинул украинец Илья "Lil" Ильюк. Его место занял российский игрок Владимир "RodjER" Никогосян.