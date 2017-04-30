Virtus.pro пробилась в гранд-финал The Kiev Major

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл китайскую Invictus Gaming в первом полуфинале The Kiev Major. Счет встречи – 2:0. Стоит отметить, что ранее командам из СНГ не удавалось войти в четверку сильнейших на чемпионатах данной категории. В гранд-финале VP предстоит побороться с победителем противостояния OG из Европейской Союза и американской Evil Geniuses.

Заключительные встречи первого "мэйджора" в СНГ пройдут сегодня на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона долларов, миллион достанется триумфатору.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/2 финала

Virtus.pro (Россия) – Invictus Gaming (Китай) – 2:0

Virtus.pro: Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).