Virtus.pro пригласили на польский "мэйджор"

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 приглашен на ESL One Katowice 2018. "Медведи" стали первой командой, получившей прямой инвайт от организаторов.
Всего в соревновании примут участие 16 коллективов, 10 из которых пригласят напрямую. Турнир категории "мэйджор" пройдет с 20 по 25 февраля в Польском городе Катовице. Призовой фонд составит миллион долларов. Кроме того, команды разыграют 1,5 тысячи очков DPC.
First Dota 2 Major in Poland - first direct invite!– ESL Dota2 (@ESLDota2) 23 декабря 2017 г.
Welcome to #ESLOne Katowice - @virtuspro! pic.twitter.com/BrY1YaZHK3
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