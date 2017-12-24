Virtus.pro пригласили на польский "мэйджор"

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 приглашен на ESL One Katowice 2018. "Медведи" стали первой командой, получившей прямой инвайт от организаторов.

Всего в соревновании примут участие 16 коллективов, 10 из которых пригласят напрямую. Турнир категории "мэйджор" пройдет с 20 по 25 февраля в Польском городе Катовице. Призовой фонд составит миллион долларов. Кроме того, команды разыграют 1,5 тысячи очков DPC.