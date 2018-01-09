Virtus.pro пригласили на DAC 2018 с призовым фондом в размере миллиона долларов

Состав российской организации Virtus.pro примет участие в Dota 2 Asia Championships 2018. "Медведи" получили прямое приглашение на турнир, который пройдет с 30 марта по 7 апреля. Ранее инвайты были выданы китайским Invictus Gaming, Newbee и Vici Gaming, а также интернациональному составу Team Liquid.

Подобным образом на LAN-финал попадет еще одна команда. Через квалификации участниками DAC 2018 станут еще десять коллективов. Соревнование примет Шанхай, а призовой фонд составит миллион долларов. Кроме того, на турнире будут разыграны 1,5 тысячи очков DPC.