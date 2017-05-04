Virtus.pro приглашена на домашний EPICENTER: Moscow

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro получил третье прямое приглашение на турнир EPICENTER: Moscow. Ранее "инвайты" были выданы американской Evil Geniuses и чемпиону двух последних "мэйджоров" – OG из Европейского Союза. На прошлогоднем EPICENTER VP попала в восьмерку сильнейших, уступив американской compLexity в первом раунде плей-офф.

Организаторы планируют выдать еще два пярмых приглашения. Остальные пять участников определятся в ходе региональных квалификаций. Второй турнир из серии EPICENTER пройдет с 4 по 11 июня в московской арене "ВТБ Ледовый дворец". Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов.