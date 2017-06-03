Virtus.pro прибыла в Москву на первый матч EPICENTER

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro прибыл из тренировочной базы в Москву перед стартом турнира EPICENTER: Moscow. Завтра "Медведям" предстоит встреча с филиппинской Clutch Gamers в первом туре группы Б. Соперниками VP на первом этапе также станут американская Evil Geniuses, китайская Invictus Gaming и европейская Planet Odd украинца "Resolu1on".

Сильнейшая команда группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".