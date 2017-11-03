Virtus.pro представила лучшие моменты команды на гамбургском "мэйджоре"

На официальном канале Virtus.pro в Youtube опубликовано видео c лучшими моментами выступления состава по Dota 2 на ESL One Hamburg 2017. "Медведи" в финале "мэйджора" со счетом 2:0 одолели Team Secret. Кроме титула этот успех принес команде 500 тысяч долларов и 750 очков Dota Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Напомним, что сегодня, 3 ноября Virtus.pro сыграет с Fnatic в рамках Dota PIT League Season 6, который проходит в эти дни в Сплите (Хорватия). Этот "майнор" станет первым крупным соревнованием после выхода нового патча 7.07, существенно изменившего игру.