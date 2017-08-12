Virtus.pro представила хайлайты состава по Dota 2 на чемпионате мира

Российская организация Virtus.pro представила подборку ярких игровых моментов состава по Dota 2 на чемпионате мира – The International 2017. "Медведи" завершили выступление в четвертом раунде нижней сетки, уступив европейской "Ликвид" о счетом 2:1. Благодаря этому результату VP вошла в шестерку сильнейших и заработала 1,1 миллиона долларов. Общий призовой фонд The International 2017 составляет 24,5 миллиона долларов.

В ролик попали эпизоды из матчей с китайскими LGD и LGD.Forever Young, а также "Ликвид". Стадия игр на выбывание проходит на этой неделе в "Ки-арена" в Сиэтле, вместимость которой составляет 17 тысяч человек.