Virtus.pro поспорит с составом "ПСЖ" за выход в гранд-финал "супермейджора"

Российская Virtus.pro нанесла поражение Team Secret в полуфинальном матче нижней сетки плей-офф со счетом 2:1. Теперь "медведи" поспорят за выход в гранд-финал соревнования с PSG.LGD. Напомним, VP уже встречалась с китайским составом "ПСЖ" в верхней сетке и уступила со счетом 0:2. Первым участником решающего матча стала Team Liquid.

"Супермэйджор" проходит со 2 по 10 июня в Шанхае. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов. Кроме того, участники разыграют 2250 очков DPC.

Шанхай (Китай)

China Dota2 Supermajor

Плей-офф

Нижняя сетка

1/2 финала

Virtus.pro – Team Secret – 2:1