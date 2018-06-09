Virtus.pro поспорит с составом "ПСЖ" за выход в гранд-финал "супермейджора"

Российская Virtus.pro нанесла поражение Team Secret в полуфинальном матче нижней сетки плей-офф со счетом 2:1. Теперь "медведи" поспорят за выход в гранд-финал соревнования с PSG.LGD. Напомним, VP уже встречалась с китайским составом "ПСЖ" в верхней сетке и уступила со счетом 0:2. Первым участником решающего матча стала Team Liquid.
"Супермэйджор" проходит со 2 по 10 июня в Шанхае. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов. Кроме того, участники разыграют 2250 очков DPC.
Шанхай (Китай)
China Dota2 Supermajor
Плей-офф
Нижняя сетка
1/2 финала
Virtus.pro – Team Secret – 2:1
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