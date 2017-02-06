Virtus.Pro получила очередное техническое поражение из-за проблем с интернетом

Пятерка по Dota 2 российской организации Virtus.Pro не смогла доиграть первую карту матча нижней сетки квалификации к Dota 2 Asia Championships против соотечественников из LQ из-за проблем с интернетом. После того как отведенное время для пауз было исчерпано, организаторы присудили техническую победу LQ в первой карте. Напомним, что в первом раунде отборов к DAC Virtus.Pro также получила техническое поражение в матче с Effect из-за аналогичных проблем на тренировочной базе команды.
Проигравшая команда в матче нижней сетки лишится возможности попасть на LAN-финал турнира, который пройдет в конце марта в Шанхае.
Алый Дракон
Это все сделано специально, чтобы привлечь внимание к киберспорту - хоть таким курьезным способом ))) Зато теперь народ запомнит эту "шарашкину контору", у которой постоянно траблы с нетом )... Хоть таким способом, но запомнит ))... Как говорится - не мытьем, так катаньем )...
17:09 6 февраля
Igorello97
И вы верите в проблемы с инетом 2 раза подряд. Это заговор.
17:02 6 февраля
shpasic
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин : "Мы сделали соответствующие выводы, и в ближайшее время предпримем конкретные шаги по итогам случившегося". это после прошлого раза было.
16:52 6 февраля
Boss Mode
Ну и ...? тоже интересно узнать, но боюсь не назовут.
16:34 6 февраля
Ну и ...?
имя провайдера в студию!
16:28 6 февраля