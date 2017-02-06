Virtus.Pro получила очередное техническое поражение из-за проблем с интернетом

Пятерка по Dota 2 российской организации Virtus.Pro не смогла доиграть первую карту матча нижней сетки квалификации к Dota 2 Asia Championships против соотечественников из LQ из-за проблем с интернетом. После того как отведенное время для пауз было исчерпано, организаторы присудили техническую победу LQ в первой карте. Напомним, что в первом раунде отборов к DAC Virtus.Pro также получила техническое поражение в матче с Effect из-за аналогичных проблем на тренировочной базе команды.

Проигравшая команда в матче нижней сетки лишится возможности попасть на LAN-финал турнира, который пройдет в конце марта в Шанхае.