16:17 6 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Virtus.Pro получила два технических поражения и потеряла возможность попасть на DAC 2017

0
0
0

Организаторы турнира Dota 2 Asia Championships 2017 присудили команде по Dota 2 российской организации Virtus.Pro второе техническое поражение подряд в рамках региональной квалификации. "Медведи" не смогли закончить встречи с российскими Effect и LQ из-за проблем с интернетом сначала на тренировочной базе команды, а через два дня в компьютерном клубе. Менеджер Virtus.Pro Андрей "Kimi" Квасневский назвал DDoS-атаку возможной причиной проблем с соединением.

После этих поражений Virtus.Pro потеряла шансы на попадание в LAN-финал турнира, которой пройдет в конце марта в Шанхае. В следующем раунде отборов СНГ-региона LQ поборется с Team Spirit за попадание в плей-офф квалификации.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ