Virtus.Pro получила два технических поражения и потеряла возможность попасть на DAC 2017

Организаторы турнира Dota 2 Asia Championships 2017 присудили команде по Dota 2 российской организации Virtus.Pro второе техническое поражение подряд в рамках региональной квалификации. "Медведи" не смогли закончить встречи с российскими Effect и LQ из-за проблем с интернетом сначала на тренировочной базе команды, а через два дня в компьютерном клубе. Менеджер Virtus.Pro Андрей "Kimi" Квасневский назвал DDoS-атаку возможной причиной проблем с соединением.

После этих поражений Virtus.Pro потеряла шансы на попадание в LAN-финал турнира, которой пройдет в конце марта в Шанхае. В следующем раунде отборов СНГ-региона LQ поборется с Team Spirit за попадание в плей-офф квалификации.