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Virtus.pro покинула The International 2017, уступив Team Liquid

Virtus.pro на The International 2017. Фото Virtus.pro
Virtus.pro на The International 2017. Фото Virtus.pro
 
The International 2017.Чемпионат мира по Dota 2. Вся информация

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 уступил Team Liquid в матче 4-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017 со счетом 1:2. "Медведи" завершили выступление на турнире, заняв 5-6 место и заработав более одного миллиона долларов. Напомним, ранее именно "Ликвид" выбила из турнира другую российскую команду – Team Empire. "Жидкие" прошли в следующий раунд, где встретятся с победителем пары LGD GamingInvictus Gaming.

Напомним, стадия игр на выбывание проходит в Сиэтле на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Нижняя сетка

4-й раунд

Team Liquid – Virtus.pro – 2:1

Team Liquid: GH – Марун Мерхей (Ливан), MinD_ContRoL – Иван Бориславов (Болгария), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия), MATUMBAMAN – Лассе Урпалайнен (Финляндия), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания)

Virtus.pro: No[o]ne – Владимир Миненко (Украина), Solo – Алексей Березин, RAMZES666 – Роман Кушнарёв (оба– Россия), Lil – Илья Ильюк (Украина), 9pasha – Павел Хвастунов (Россия)

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