Virtus.pro покинула The International 2017, уступив Team Liquid

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 уступил Team Liquid в матче 4-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017 со счетом 1:2. "Медведи" завершили выступление на турнире, заняв 5-6 место и заработав более одного миллиона долларов. Напомним, ранее именно "Ликвид" выбила из турнира другую российскую команду – Team Empire. "Жидкие" прошли в следующий раунд, где встретятся с победителем пары LGD Gaming – Invictus Gaming.

Напомним, стадия игр на выбывание проходит в Сиэтле на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Нижняя сетка

4-й раунд

Team Liquid – Virtus.pro – 2:1

Team Liquid: GH – Марун Мерхей (Ливан), MinD_ContRoL – Иван Бориславов (Болгария), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия), MATUMBAMAN – Лассе Урпалайнен (Финляндия), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания)

Virtus.pro: No[o]ne – Владимир Миненко (Украина), Solo – Алексей Березин, RAMZES666 – Роман Кушнарёв (оба– Россия), Lil – Илья Ильюк (Украина), 9pasha – Павел Хвастунов (Россия)