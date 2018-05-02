Virtus.pro поборется с командой "ПСЖ" в плей-офф EPICENTER XL

Российская Virtus.pro заняла первое место группы B на EPICENTER XL. В последнем туре "Медведи" переиграли европейскую Team Secret со счетом 2:0. Всего Virtus.pro набрала 12 очков за пять туров. В первом туре плей-офф лидер рейтинга DPC поборется с китайской PSG.LGD, представляющей футбольный клуб "ПСЖ".
На этом этапе встречи проходили по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попали в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.
Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили чемпионаты категории "мэйджор".
Москва (Россия)
EPICENTER XL
Групповой турнир
5-й тур
Virtus.pro (Россия) – Team Secret (Европа) – 2:0
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