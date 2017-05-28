Virtus.pro – победитель Кубка России по Dota 2

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл Team Empire в финале Кубка России по киберспорту 2017. Счет встречи – 2:0. Победитель и финалист заработали 1,4 миллиона и 710 тысяч рублей соответственно. Общий призовой фонд в дисциплине Dota 2 составил 3,2 миллиона рублей. Заключительные матчи первенства прошли 27 и 28 мая в московской Yota Arena.

В LAN-финале турнира под эгидой Федерации компьютерного спорта России приняли участие 4 команды, пробившиеся через групповой этап. Virtus.pro и Empire заняли первые строчки в группах C и D.

Кубок России по киберспорту

Dota 2

Плей-офф

Финал

Virtus.pro (Россия) – Team Empire (Россия) – 2:0

Virtus.pro: Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).

Team Empire: Ринат "KingR" Абдуллин, Ростислав "fn" Лозовой, Владимир "Chappie" Кузьменько, Андрей "Ghostik" Кадык, Ярослав "Miposhka" Найденов.