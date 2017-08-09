Virtus.pro победила в первой карте четвертьфинала The International 2017

Российская Virtus.pro переиграла китайскую LGD в первой карте четвертьфинального противостояния на чемпионате мира по Dota 2 – The International 2017. Для победы "Медведям" понадобилось 25 минут. В следующем раунде верхней сетки победителя ожидает китайская LGD.Forever Young, ранее переигравшая филиппинскую TNC в первом четвертьфинале игрового дня.

Матч пройдет в формате best-of-3 (до побед в двух картах). Проигравшая команда упадет в нижнюю сетку. Стадия плей-офф чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле, вместимостью 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 составляет 24 миллиона долларов.



