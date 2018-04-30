Virtus.pro победила Newbee на московском "мэйджоре"

Virtus.pro взяла верх над китайской Newbee в матче 2-го тура группового этапа EPICENTER XL со счетом 2:1. Этот успех стал для "медведей" вторым кряду. Следующим соперником российской команды станет Natus Vincere. В активе состава украинской организации одна победа и одно поражение. На этом этапе встречи проходят по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Ранее в России не проходили турниры данной категории.

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

2-й тур

Группа A

Virtus.pro (Россия) – Newbee (Китай) – 2:1