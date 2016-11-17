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Virtus.pro победила EHOME и вышла в полуфинал верхней сетки The Summit 6

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Российская команда Virtus.pro одержала победу над EHOME в первом четвертьфинальном матче стартовавшего The Summit 6. Для триумфа "медведям" понадобилось три карты – 2:1. Первый матч выиграли россияне, но китайский коллектив ответил уверенной игрой на второй карте. Решающее противостояние осталось за Virtus.pro – 2:1. В полуфинале верхней сетки "медведи" сыграют с победителями матча Team NP и Wings Gaming. EHOME, в свою очередь, падают в нижнюю сетку соревнований. Напомним, что The Summit 6 будет проходить с 16 по 20 ноября в США. Призовой фонд чемпионата составляет 100 тысяч долларов, из которых 42,5 тысячи достанутся победителю.

The Summit 6

Верхняя сетка

Четвертьфинал

Virtus.pro (Россия) – EHOME (Китай) – 2:1

Virtus.pro: RAMZES666, Lil, 9pasha, No[o]ne, Solo.

EHOME: LaNm, Sylar, old chicken, ELeVeN, Garder.

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