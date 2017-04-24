Virtus.pro победила действующих чемпионов мира на The Kiev Major

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 нанес поражение китайской Team Random в матче второго раунда группового турнира The Kiev Major 2017 со счетом 2:1. Отметим, что уступившая команда состоит из экс-игроков Wings Gaming – действующего чемпиона мира. На данный момент по две победы в двух встречах кроме "медведей" одержали Team Secret и Invictus Gaming.

LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ пройдет с 24 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, миллион достанется победителю.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Групповой турнир

2-й раунд

Virtus.pro (Россия) – Team Random (Китай) – 2:1

Virtus.pro: Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).