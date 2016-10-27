Virtus.pro переиграла шведскую Alliance в рамках DreamLeague

Российский коллектив Virtus.pro со счетом 2:0 переиграл шведскую The Alliance в рамках группового этапа DreamLeague Season 6. Согласно регламенту соревнований, за победу в каждой из карт команда получает денежный приз 1 тысячу долларов. LAN-финал турнира пройдет в рамках фестиваля DreamHack Winter в шведском Йенчепинге. Призовой фонд финального этапа соревнований в дисциплине Dota 2 составит 175 тысяч долларов.

На данный момент в групповом этапе принимает участие восемь коллективов из Европы и СНГ. The Alliance лидирует в таблице, имея 7 очков в своем активе. Virtus.pro расположилась на третьей строчке с 5 очками, но имеет три игры в запасе относительно шведской пятерки.